Главное, что случилось за последние сутки

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 8 января 2024 года.

Над Белгородской областью перехватили ракету

В Минобороны сообщили, что системы ПВО перехватили над Белгородской областью украинскую ракету.

По информации ведомства, речь идет о зенитной ракете С-200, переоборудованной для поражения наземных целей.

Киркоров пообещал пожертвовать новогодний гонорар жителям Белгорода

Певец Филипп Киркоров решил пожертвовать жителям Белгородской области, пострадавшим при обстрелах в новогодние праздники, гонорар за участие в шоу «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ. Такое сообщение появилось на официальной странице артиста в социальной сети «ВКонтакте».

ВСУ атаковали центр Белгорода 30 декабря 2023 года. Это был самый сильный обстрел с начала спецоперации. В результате 29 человек погибли, более ста получили ранения. В следующие дни атаки продолжились, 3 января из Белгорода эвакуировали несколько сотен человек.

Филипп Киркоров в декабре принял участие в скандальной «голой вечеринке», которую организовала блогер Настя Ивлеева в столичном клубе «Мутабор». 7 января владелец клуба Михаил Данилов подарил московскому храму фрагменты мощей святого Николая Чудотворца.

ФСБ задержала двух подозреваемых в шпионаже

В ФСБ сообщили, что силовики задержали в ЛНР двух украинцев, подозреваемых в шпионаже. Как сообщает «Луганскинформцентр», ссылаясь на региональное управление ведомства, один из задержанных собирал сведения о местах дислокации личного состава и военной техники силовиков ЛНР, второй — о сотрудниках правоохранительных органов региона. Собранные сведения они передавали сотрудникам Службы безопасности Украины.

В отношении задержанных заведены дела по ст. 276 УК («Шпионаж»). Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Четыре региона согласились принять детей из Белгородской области

Власти Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей согласились принять белгородских школьников в детские лагеря на фоне атак на Белгород и область. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— За последние сутки к нам поступило 1300 заявок на то, чтобы отправить детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов, — написал Гладков. — Созвонился со своими коллегами-губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей. Они все готовы нам оказать помощь. Сейчас мы уже отправили своих специалистов посмотреть место размещения детей. Формируем группы и будем их уже отправлять.

По словам главы региона, около 300 жителей Белгорода находятся в пунктах временного размещения Старого Оскола, Губкина и Корочанского района. Это те люди, которые «приняли решение временно переехать».

В ЛНР «внештатно» упал снаряд

Над городом Рубежное в ЛНР произошел «внештатный сход авиационного боеприпаса». Об этом у себя в телегам-канале написал глава региона Леонид Пасечник.

— При выполнении боевых задач самолетом воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошел внештатный сход авиационного боеприпаса «ФАБ-250», — написал Пасечник. — К счастью, никто не пострадал. Жителей ближайших домов оперативно эвакуировали. Всем предложили разместиться в пункте временного размещения.

В ПВР, по словам главы региона, решили разместиться пять человек, включая двоих детей. Остальные остались у друзей и родственников.

2 января «внештатный сход боеприпаса» произошел в Воронежской области. В результате происшествия оказалась уничтожена улица в одном из поселков.

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09.01.2024