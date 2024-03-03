Публикация фрагмента переговоров немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост демонстрирует непрофессионализм военной элиты Германии, заявила руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Ранее главный редактор МИА “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных представителей немецкой армии, которые обсуждали возможность атаки на Крымский мост дальнобойными ракетами Taurus.

По словам Кнайсль, попытки немецкой стороны замять скандал выглядят беспомощно.«

"(Публикация) рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты. Как они к Wi-Fi подключаются и ведут обсуждения. Любой подросток сегодня знает, как зашифровать конференцию", – сказала она РИА Новости.

Радио Sputnik писало, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев увидел признаки подготовки Германии к войне с Россией.

Взято отсюда.