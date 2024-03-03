реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Кнайсль рассказала, на что указывает утечка разговора немецких офицеров

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Кнайсль рассказала, на что указывает утечка разговора немецких офицеров

Публикация фрагмента переговоров немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост демонстрирует непрофессионализм военной элиты Германии, заявила руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Ранее главный редактор МИА “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных представителей немецкой армии, которые обсуждали возможность атаки на Крымский мост дальнобойными ракетами Taurus.

По словам Кнайсль, попытки немецкой стороны замять скандал выглядят беспомощно.«

"(Публикация) рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты. Как они к Wi-Fi подключаются и ведут обсуждения. Любой подросток сегодня знает, как зашифровать конференцию", – сказала она РИА Новости.

Радио Sputnik писало, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев увидел признаки подготовки Германии к войне с Россией.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Зеленский назначил командующим Силами поддержки ВСУ Александра Яковца

Зеленский назначил командующим Силами поддержки ВСУ Александра Яковца

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами поддержки Вооруженных сил страны (ВСУ). Об…

Узнать больше
JGS: в Англии обнаружили гигантские окаменевшие хвощи возрастом 390 млн лет

JGS: в Англии обнаружили гигантские окаменевшие хвощи возрастом 390 млн лет

Британские ученые из Кембриджского университета открыли самый древний ископаемый лес на сегодня.…

Узнать больше
Комментатор Губерниев заявил, что Овечкин не должен брать Кузнецова на поруки

Комментатор Губерниев заявил, что Овечкин не должен брать Кузнецова на поруки

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил мнение, что капитану…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp