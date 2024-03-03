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Командир подразделения БПЛА объяснил особенности полета украинских дронов

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Командир подразделения БПЛА объяснил особенности полета украинских дронов

Украинские беспилотники, попадающие вглубь территории России, не поднимаются выше тысячи метров, летят “в режиме молчания” и корректируются спутниками, рассказал РИА Новости командир одного из боевых подразделений БПЛА Вооруженных сил России с позывным “Лего”.«

"Все дроны, которые залетают вглубь России, они идут на автономке… по-другому – они летят в режиме молчания. <…> Так как он летит в режиме молчания, он ничего не раздает, никакой сигнал. Они не управляются, вот им указана точка, они взлетели, курс им дали, они по курсу ушли и спутниками подтягиваются, корректируются спутниками", – объяснил боец агентству.

Военнослужащий добавил, что двигатель у таких беспилотников может быть разный, но чаще всего устанавливается бензиновый. В этом случае дрон может пролететь любое расстояние, даже обогнуть земной шар, если ему хватит топлива.

Накануне дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Ленинградской области.

Радио Sputnik сообщало, что российские эксперты изучили захваченный украинский FPV-дрон.

Взято отсюда.

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