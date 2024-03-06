Командующий сухопутными войсками ВСУ заявил о подготовке контрудара

Украинские войска намерены создать ударную группировку, чтобы перейти к контрударным действиям в 2024 году, заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк.
Такие планы он озвучил в эфире всеукраинского телемарафона.«”Наша задача стабилизировать линию фронта… и максимально сделать перегруппировку, чтобы вывести части, которые требуют доукомплектования и обновления на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в этом году провести контрударные действия”, – цитирует Павлюка РИА Новости.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению в Черном море и зоне спецоперации.
Радио Sputnik сообщало, как оценивают шансы на новое контрнаступление ВСУ в США.
Взято отсюда.