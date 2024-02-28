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Комитет Рады отклонил ряд пунктов законопроекта о мобилизации на Украине

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Комитет Рады отклонил ряд пунктов законопроекта о мобилизации на Украине

Комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки не поддержал инициативы, которые предполагают блокировку счетов и запрещают призывникам выезд из страны, заявил секретарь комитета Роман Костенко.«

"Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности провел первое заседание, рассмотрев законопроект о мобилизации. И уже забраковал некоторые инициативы, в частности по электронным повесткам и блокированию банковских карт", – приводит его слова "Газета.ru".

Взамен Комитет предложил увеличить размеры штрафов для призывников, добавил Костенко в интервью украинскому изданию “Обозреватель”.

Радио Sputnik писало, что Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников.

Взято отсюда.

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