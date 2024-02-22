реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Комитеты Европарламента одобрили создание фонда помощи Киеву

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Комитеты Европарламента одобрили создание фонда помощи Киеву

Европарламент сообщил, что его профильные комитеты одобрили создание фонда для долгосрочной помощи Украине объемом 50 миллиардов евро.«

"Комитеты по бюджету, иностранным делам и промышленности, исследованиям и энергетике в четверг одобрили пересмотр долгосрочного бюджета ЕС – многолетней финансовой структуры (MFF). Сюда входят фонд для Украины стоимостью 50 миллиардов евро и "Платформа стратегических технологий для Европы" (STEP), целью которой является сделать ЕС более стратегически независимым и способствовать инновациям", – говорится в публикации на сайте Европарламента.

Евродепутат Виола фон Крамон в соцсети X выразила уверенность, что 27 февраля на пленарной сессии в Страсбурге Европарламент окончательно утвердит создание фонда помощи Украине, пишет “Газета.ru”.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Еврокомиссии анонсировали легализацию использования доходов от активов РФ.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Лыжный марафон и еще 9 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

Лыжный марафон и еще 9 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

Altapress.ru планирует новую рабочую неделю: лыжный марафон на Трассе здоровья,…

Узнать больше
День 731-й. Самое важное к утру 25 февраля

День 731-й. Самое важное к утру 25 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине. Главные новости.…

Узнать больше
Серьезный пожар произошел в барнаульской двухэтажке. Жильцов эвакуировали

Серьезный пожар произошел в барнаульской двухэтажке. Жильцов эвакуировали

Ночью в краевой столице загорелся жилой дом. Его жители находятся…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp