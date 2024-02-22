Комитеты Европарламента одобрили создание фонда помощи Киеву

Европарламент сообщил, что его профильные комитеты одобрили создание фонда для долгосрочной помощи Украине объемом 50 миллиардов евро.«

"Комитеты по бюджету, иностранным делам и промышленности, исследованиям и энергетике в четверг одобрили пересмотр долгосрочного бюджета ЕС – многолетней финансовой структуры (MFF). Сюда входят фонд для Украины стоимостью 50 миллиардов евро и "Платформа стратегических технологий для Европы" (STEP), целью которой является сделать ЕС более стратегически независимым и способствовать инновациям", – говорится в публикации на сайте Европарламента.

Евродепутат Виола фон Крамон в соцсети X выразила уверенность, что 27 февраля на пленарной сессии в Страсбурге Европарламент окончательно утвердит создание фонда помощи Украине, пишет “Газета.ru”.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Еврокомиссии анонсировали легализацию использования доходов от активов РФ.

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