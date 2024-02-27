“Крайние меры”. На Украине оценили слова Макрона о вводе войск

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину может быть как попыткой заставить Запад оказывать больше помощи, так и сигналом краха ВСУ, пишет украинское издание “Страна.ua”.

В рамках парижской конференции по поддержке Украины Макрон заявил, что главы европейских государств обсудили возможность отправки сухопутных войск на помощь Киеву. Согласия в данном вопросе стороны не достигли, однако французский президент подчеркнул, что “ничего не может быть исключено”.«

"Ситуация на фронте для украинской армии настолько тяжелая (в том числе и по личному составу), что без прямой поддержки войск НАТО удержать оборону ВСУ не смогут. Потому альянс и европейские страны обсуждают крайние меры в виде отправки своих армий на Украину", – говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Автор публикации допускает, что Макрон своим заявлением попытался оценить реакцию европейской общественности и России на ввод французских солдат на Украину. При этом допускается, что слова французского лидера были просто “блефом и пиаром”.«

"С одной стороны, с целью поддержать боевых дух в Украине, продемонстрировав готовность на самые решительные шаги. С другой стороны – побудить европейское общественное мнение согласиться с необходимостью увеличения военных расходов и помощи Украине с аргументом "иначе нам с Россией придется воевать самим", – отмечается в сообщении украинского издания.

Радио Sputnik сообщало, как на отправку войск на Украину смотрят Швеция и Польша.

Взято отсюда.