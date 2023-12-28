Главное, что случилось за последние сутки

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 20 декабря.

Боррель рассказал, что будет с Евросоюзом в случае победы России

Глава евродипломатии Жозеп Боррель написал в своем блоге в соцсети «Х» (бывшем «Твиттере»), что в случае победы России в украинском конфликте и продолжения боев в секторе Газа проект Евросоюза может быть «безвозвратно испорчен».

— Европа в опасности. Если мы позволим Путину победить на Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен. Давайте засучим рукава, чтобы избежать этого, — написал Боррель.

Кремль признал мирные переговоры неактуальными

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры с Украиной в Кремле сейчас считают неактуальными — для них отсутствуют «базис и предпосылки».

— Мы действительно считаем, что тема переговоров неактуальна. Нет базиса и предпосылок для них. С тех пор как по настоянию Великобритании Украина покинула стол переговоров. Украина законодательно запретила какие-либо переговоры с РФ. Формула мира: тут надо раскрыть глаза и посмотреть на факты. Формулу мира пытаются искать без участия России. Это абсурд, — сказал Песков.

Накануне о неактуальности мирных переговоров говорил украинский президент Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции.

— У нас есть формула мира, — заявил Зеленский. — Когда будет готов соответствующий документ и все государства объединятся вокруг него, мы сможем передать его представителям России. Если они его воспримут, это будет сигнализировать о готовности к переговорам, — сказал Зеленский.

В ДНР сбили украинский вертолет

Минобороны РФ отчиталось о сбитом в Донецкой Народной Республике украинском вертолете Ми-24.

— Средствами противовоздушной обороны в районе железнодорожной станции Углесборочная в Донецкой Народной Республике сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, — говорится в сообщении ведомства.

Также российские военные за прошедшие сутки перехватили пять снарядов, выпущенных из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также уничтожили 32 дрона, в том числе в Херсонской области, ДНР и ЛНР.

Леонида Брежнева лишили звания почетного гражданина Днепропетровска

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что Леонида Брежнева лишили звания почетного гражданина города.

— Леонид Брежнев лишен звания «Почетный гражданин Днепра». Потому что декоммунизацию города мы доведем до конца. Кто бы что ни говорил, — объяснил Филатов у себя в телеграм-канале.

Ранее Брежнева уже пытались лишить звания почетного гражданина Днепра, но раньше петицию подписывало недостаточное количество человек — 41 из необходимых 300 тысяч.

При этом Украина однажды уже «разжаловала» Брежнева — в мае городской совет Киева лишил его и других партийных и государственных деятелей СССР звания почетного гражданина города.

Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе

Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе. Об этом у себя в соцсетях написала дочь артиста Евдокия Батариели-Охлобыстина.

— Мама с папой в очередной раз ездили в Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава богу, в броник, — рассказала Евдокия.

Охлобыстин регулярно приезжает на фронт с гуманитарной помощью. Вместе с ним ездит и его жена Оксана.

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28.12.2023