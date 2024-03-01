“Кто если не я”: режиссер фильма, снятого в зоне СВО, рассказала о ленте

Документальный фильм “Кто если не я” был представлен на Международном фестивале “RT.Док: Время героев”.

О том, как проходили съемки фильма, рассказала в эфире радио Sputnik его режиссер, корреспондент студии документального кино “ТОК” Регина Орехова.«

"Фильм "Кто если не я" был снят на передовой. Мы провели четыре недели на фронтах на Запорожском направлении во время попытки украинского наступления летом прошлого года… Мы снимали фильм о добровольцах, о людях, которые сами, своими ногами пришли, изъявив желание защищать Родину. Параллельно я рассказывала и о своих ощущениях, поэтому фильм получался двуплановым. С одной стороны, и, конечно, по большей части – это истории бойцов, плюс мы фиксировали, что происходит. И второе поле этого фильма – мои впечатления, я рассказываю, что вижу как абсолютно гражданский человек", – пояснила Орехова.

Это не первый ее опыт обращения к событиям, происходящим в ходе СВО, другой пласт этих событий был показан в предыдущей ленте режиссера – фильме “Мирные”.«

"Фильм "Мирные" – это фильм, который мы снимали два месяца в Донбассе в самом начале специальной военной операции. Как только она началась, мы с моим оператором Славой Наваловым поехали в Донецк, потом в Мариуполь – как раз тогда его освобождали. Этот документальный фильм – это история любви. Молодой человек по имени Миша приехал в Донецк за своей пропавшей невестой, она на тот момент находилась в Мариуполе. Он приехал ее искать, не было связи. Мы встретили Мишу и с его разрешения снимали процесс поисков его невесты, вместе с ним этот путь прошли", – сказала режиссер.

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Взято отсюда.