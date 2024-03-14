Рассказываем, что нужно знать срочникам

14 марта 2024, 12:00101Написать комментарий

Весенний призыв в этом году начнется 1 апреля. Обычно за несколько дней до него Владимир Путин подписывает соответствующий указ, в котором называется в частности количество срочников, которых необходимо отправить на службу, но все важные изменения весеннего призыва в 2024 году известны уже сейчас. Рассказываем, кого и по каким правилам отправят в строй в ближайшее время.

Призывной возраст

В прошлом году Госдума подняла верхний предел призывного возраста для срочной службы — с 27 до 30 лет. Закон начал действовать 1 января 2024 года, а значит, новые правила впервые начнут действовать именно во время весеннего призыва.

Однако это не коснется тех, кто уже отправлен в запас — все те, кому исполнилось 27 лет до 2023 года, могут не переживать, что их отправят на срочную службу. Получается, что рожденные до 1996 года мужчины призыву уже не подлежат. В отличие от тех, кому 27 лет исполнится только в 2024 году — они попадают под призыв в ближайшие три года.

Возросшие штрафы

Штрафы за уклонение от армии увеличились в 10 раз еще во время прошлого осеннего призыва — соответствующий закон Владимир Путин подписал в июле 2023 года. Теперь тем, кто не явится в военкомат по повестке, грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей.

Накажут и тех, кто не уведомил военкомат об изменении семейного положения, места жительства, работы или учебы. Наказание за это — штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей.

Призывников, которые решили покинуть место жительства на срок более трех месяцев в период призыва и не сообщили об этом в военкомат, накажут штрафом от 10 до 15 тысяч рублей.

Ужесточили и наказание за уклонение от прохождения медкомиссии: если раньше за это полагалось лишь предупреждение, то теперь — штраф в 15—25 тысяч рублей.

Уклонистам же грозит уголовная ответственность, до 200 тысяч рублей штрафа, а также до шести месяцев ареста, до двух лет принудительных работ или лишения свободы.

Электронные повестки

Закон о создании электронного реестра призывников Владимир Путин подписал еще в апреле 2023 года. В системе будет содержаться вся информация о призывниках, доступ к которой будет у военкоматов. На основании этого реестра призывникам могут вручать электронные повестки — размещенная в личном кабинете на «Госуслугах», такая повестка будет считаться врученной.

Начиная с 1 октября 2023 года реестр работает в тестовом режиме. Во время осеннего призыва прошлого года электронные повестки работали лишь в нескольких регионах и дублировали бумажные, то же будет происходить и сейчас.

А вот уже через полгода единый реестр воинского учета вместе с электронными повестками начнет работать полноценно.

Кто получит отсрочку от армии

В первую очередь, отсрочку могут получить студенты вузов и колледжей с государственной аккредитацией — это касается также учащихся в аспирантуре и ординатуре. Во время защиты диссертации также можно получить отсрочку в течение года после окончания обучения. Однако если студента отчислят, то отсрочка перестает действовать, и его могут призвать в армию.

Также отсрочку от армии можно получить по состоянию здоровья: если призывник временно не годен из-за болезни, то ближайший год в армию он не пойдет. Подтвердить свое состояние здоровья потенциальный срочник должен на медкомиссии, где медики могут либо продлить, либо отменить заключение об отсрочке по состоянию здоровья. С болезнями, которые позволяют не идти в армию, можно ознакомиться в документе правительства.

Помимо этого, отсрочку от армии можно получить по семейным обстоятельствам — например, если вы ухаживаете за близкими родственниками, которым нужен уход по медицинским показаниям, а кроме вас никто не может им помочь.

Напомним, что также на отсрочку могут рассчитывать:

отцы двух детей;

отцы одного ребенка, если жена на большом сроке беременности;

отцы-одиночки;

отцы детей-инвалидов младше трех лет;

военнообязанные опекуны или попечители родных братьев и сестер (если больше некому);

военнообязанные с непогашенной судимостью;

военнообязанные с ученой степенью;

IT-специалисты (работодателю необходимо было подать заявку до 11 августа);

сотрудники МВД, ФСБ, МЧС;

родственники погибших при исполнении военной службы.

Взято Источник

14.03.2024