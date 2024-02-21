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“Кто-то все еще обсуждает”. Кулеба нашел виновных в потере Авдеевки

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"Кто-то все еще обсуждает". Кулеба нашел виновных в потере Авдеевки

Украина не потеряла бы контроль над Авдеевкой в ДНР, если бы получила от западных союзников необходимое количество боеприпасов, утверждает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.«

"Причина, по которой им (украинским военным, – ред.) приходится жертвовать собой и умереть, заключается в том, что кто-то все еще обсуждает решение. И я уважаю внутреннюю политику и не буду в нее вмешиваться, но я просто хочу, чтобы все помнили, что каждый день дебатов в одном месте означает еще одну смерть в другом месте", – сказал Кулеба американскому телеканалу CNN.

Его точку зрения поддержал официальный представитель Белого дома Джон Кирби, который возложил ответственность за провал ВСУ на этом участке фронта на нижнюю палату американского парламента.«”Давайте проясним: решение Украины уйти из Авдеевки было принято не потому, что они были недостаточно смелыми, не потому, что ими недостаточно хорошо руководили, это было не потому, что они не были обучены, это было не потому, что у них не было тактической хватки, чтобы защитить себя и этот город. Это произошло из-за бездействия конгресса”, – сказал Кирби.

Во вторник, 13 февраля, американский сенат принял законопроект о дополнительном финансировании задач в рамках нацбезопасности на сумму 95 миллиардов долларов, который предусматривает выделение 60 миллиардов на помощь Украине.

Авторы документа при этом исключили из него ассигнования на охрану южной границы и на меры по борьбе с миграционным кризисом в самих Штатах.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что конгрессменов не удастся принудить к одобрению проекта закона о поддержке Киева.

В пятницу, 16 февраля, члены нижней палаты конгресса не стали голосовать по этому вопросу и ушли на перерыв до 28 февраля.

Ранее в эфире радио Sputnik аналитик Павел Данилин оценил степень влияния американской помощи Украине на судьбу Авдеевки.

Взято отсюда.

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