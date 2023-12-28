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Кулеба: Европа не знает, как вести войны

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Кулеба: Европа не знает, как вести войны

Страны Европы не знают, как воевать, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.«

"Европа не знает, как вести войны. Производство оружия – не самая популярная бизнес-область. К сожалению, наши друзья потратили слишком много времени на размышления о том, как и когда наращивать производство оружия и боеприпасов", – сказал Кулеба в интервью изданию "Киев Индепендент".

По его словам, Евросоюз не способен адаптироваться к войне, хотя Европа, конечно, пытается исправить этот недостаток, в то время как “Украина поставлена на карту в сегодняшних дебатах”.«”У Европы есть преимущество в своих технологиях. Проблема, с которой они сталкиваются, заключается в расширении производства этих технологий. С сожалением должен это сказать, но этого будет недостаточно, если ситуация не изменится. И Россия будет впереди нас”, – отметил Кулеба.

Радио Sputnik сообщало, что Кулеба признал “непростое” положение Украины на данном этапе конфликта.

Взято отсюда.

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