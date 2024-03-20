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Кулеба объяснил слова Макрона, из-за которых лидеров ЕС “охватила паника”

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Кулеба объяснил слова Макрона, из-за которых лидеров ЕС "охватила паника"

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о возможной отправке войск на Украину, имел в виду всего лишь проведение на ее территории подготовки солдат ВСУ, утверждает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.«

"Когда Макрон говорил об отправке войск на Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно на Украине, а не вне страны, как это происходит сейчас", – цитирует Кулебу РИА Новости.

Киеву нужны боеприпасы, беспилотники, дальнобойные ракеты, а отправлять войска он никогда не просил, напомнил украинский министр. Его слова приводит итальянская газета La Stampa.

Ранее радио Sputnik рассказало, как во французской армии представляют себе ввод войск на Украину.

Взято отсюда.

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