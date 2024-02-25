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Кулеба попытался “стратегически” обосновать бегство ВСУ с позиций на фронте

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Кулеба попытался "стратегически" обосновать бегство ВСУ с позиций на фронте

Территории, которые подразделения ВСУ были вынуждены оставить, не имеют для Киева стратегического значения, заявил в интервью ABC глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.«”Мы действительно потеряли территории, но они не имеют стратегического значения для общей стабильности на линии фронта”, – сказал он.

Восемнадцатого февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что российские войска полностью контролируют Авдеевку в ДНР.

С начала проведения наступательных действий на всех направлениях освободили более 317 квадратных километров территории, отметил глава ведомства. В частности, 25 декабря 2023 года под российский контроль перешел населенный пункт Марьинка.

Радио Sputnik писало, кто в США предупредил Украину о дальнейшей потере территорий.

Взято отсюда.

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