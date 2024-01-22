реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Кулемзин рассказал об украинской схеме нанесения удара по рынку в Донецке

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Кулемзин рассказал об украинской схеме нанесения удара по рынку в Донецке

Украинские войска, нанося воскресный удар по рынку в Донецке, старались убить как можно больше мирных жителей, заявил мэр города Алексей Кулемзин.«

"По нашей информации, применялись осколочные снаряды 155-го, натовского калибра, в том числе те, которые взрывались в воздухе. Очевидно, что целью была именно гибель ни в чем не повинных мирных жителей. Обстрел проводился по схеме, которая позволяла уничтожить как можно больше людей и тех, кто придет на помощь, – спасателей, скорую помощь и очевидцев ", – сказал Кулемзин в эфире Первого канала.

По его словам, в этом спальном районе “нет и никогда не было военных объектов”. Киев целенаправленно бил по мирному населению, подчеркнул он.«”Понимание есть (откуда наносился удар, – ред.). Эксперты военные безусловно все определили, следователи все это зафиксировали”, – добавил мэр.

Радио Sputnik сообщало, как в Кремле прокомментировали удары ВСУ по Донецку. СпецпредставительУдар ВСУ по Донецку и реакция международного сообщества11:04

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

В ДНР перекрыли крупный канал сбыта наркотиков

22.01.2024

 Новости

Россиян предупредили о магнитной буре во вторник

22.01.2024

 Новости

Петербург анонсировал на ВДНХ мероприятия, посвященные снятию блокады

22.01.2024

 Новости

Синоптик: на Москву надвигается теплый атмосферный фронт

22.01.2024

 Новости

“Моя совесть чиста перед Богом”. Трепова* сказала последнее слово

22.01.2024

 Новости

“Чудовищный акт терроризма”. Песков об ударах ВСУ по Донецку

22.01.2024

 Новости

Кулемзин рассказал об украинской схеме нанесения удара по рынку в Донецке

22.01.2024

 Новости

Следствие просит заключить под стражу блогера Блиновскую

22.01.2024

 Новости

В Кремле ответили на вопрос о признании киевского режима террористическим

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске