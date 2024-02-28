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Латвия не исключает отправки своих войск на Украину, пишут СМИ

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Латвия не исключает отправки своих войск на Украину, пишут СМИ

Минобороны Латвии может рассмотреть возможность отправки войск на Украину, если члены Североатлантического альянса выработают единую позицию по этому вопросу, сообщает телеканал Tagesschau со ссылкой на представителя ведомства. «

"Если союзники по НАТО придут к соглашению об отправке войск на Украину, Латвия рассмотрит возможность участия", – приводит телеканал слова представителя министерства обороны.

Отмечается, что Латвия принципиально не против размещения наземных войск на Украине и рассматривает дальнейшую помощь Киеву.«”Латвия продолжает изучать множество различных способов усиления поддержки Украины”, – сказал представитель МО прибалтийской страны.

Вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Радио Sputnik ранее писало, что в ФРГ признали присутствие “небольшого числа” западных военных на Украине.

Взято отсюда.

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