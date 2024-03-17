Великобритании следует рассмотреть возможность призыва граждан в армию для “сдерживания России”, заявил глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш.

Министр призвал все страны НАТО обратить внимание на модель “тотальной обороны”, при которой большое количество граждан может быть призвано в кратчайшие сроки.

Кариньш отметил, что Латвия уже приняла все необходимые меры. Он уточнил, что его страна позаимствовала элементы финской системы воинской повинности, которая “могла бы стать очень хорошей моделью для многих из нас”.«

"Мы настоятельно рекомендуем поступить так", – сказал он в интервью британской газете The Telegraph.

По мнению Кариньша, Великобритании, как и другим союзникам по НАТО, в любом случае придется увеличить расходы на оборону в ближайшие годы, чтобы обезопасить себя.

В сообщении издания отмечается, что Латвия, которая имеет общую границу с Россией, вновь ввела воинскую повинность после начала конфликта на Украине. Следуя модели Финляндии, все трудоспособные мужчины в возрасте от 18 до 27 лет обязаны пройти 11-месячную службу.

Ранее радио Sputnik рассказало, как прокомментировали идею ввести войска на Украину в Риме.

Взято отсюда.