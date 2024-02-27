Лавров объяснил, почему в ЕС начали обсуждать отправку войск на Украину

Обсуждение странами Европы варианта отправить на Украину войска связано с отсутствием результатов по наращиванию военной помощи ВСУ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее в ходе выступления на конференции по поддержке Украины в Париже не исключил отправки войск стран Евросоюза в зону боевых действий.«

"В отсутствии каких-то зримых результатов в наращивании помощи Украине в виде поставок боеприпасов, вооружений. По этому поводу, кстати сказать, регулярно, чуть ли не ежедневно, украинские официальные лица устраивают такие медийные скандалы", – цитирует Лаврова РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком глава МИД РФ также прокомментировал готовящееся Владимиром Зеленским и его соратниками предложение России по урегулированию конфликта, назвав его ультиматумом.

Радио Sputnik сообщало, какова вероятность размещения войск НАТО на территории Украины.

Взято отсюда.