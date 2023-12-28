Лавров обвинил Зеленского в предательстве собственного народа

Владимир Зеленский предал украинский народ, начав борьбу с русским языком, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью гендиректору медиагруппы “Россия сегодня” Дмитрию Киселеву для РИА Новости и телеканала “Россия 24”.«

"Вся общественность сетевая смотрит, как он еще несколько лет назад принципиально выступал в духе сценария "Слуги народа": "Отстаньте от русских, это их язык, живите нормально. Я сам еврей, но мой родной язык русский, но я гражданин Украины". Почему же он не может вот эту принципиальную линию выдержать? Он предал свой народ. Даже не один народ он свой предал, а оба своих народа", – сказал Лавров.

Ранее в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Зеленского о том, что он перестал понимать русский язык.

Взято отсюда.