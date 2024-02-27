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Лавров оценил готовящееся предложение Зеленского России

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Лавров оценил готовящееся предложение Зеленского России

Готовящееся Владимиром Зеленским и его соратниками предложение России по урегулированию конфликта – очевидный ультиматум, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком Лавров напомнил, что Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак высказывались о планах собраться в Швейцарии, чтобы без России обсудить подробности “формулы мира” и “довести” этот план до ума. «

"Он (Зеленский, – ред.), сказал, что это не будет считаться переговорами. Нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум. От ультиматума Зеленский никогда не отказывался. Вся его вот эта формула из десяти пунктов была и остается очевидным ультиматумом", – приводит РИА Новости слова Лаврова.

Ранее радио Sputnik писало, когда Киев намерен через посредников передать Москве документ, касающийся “формулы мира” Зеленского.

Взято отсюда.

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