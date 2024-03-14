реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Лавров оценил возможность прямого столкновения России и НАТО

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Лавров оценил возможность прямого столкновения России и НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы “Вечер с Владимиром Соловьевым” высказался по поводу возможности прямого столкновения НАТО с Россией.«”Не знаю, какие у них планы. Но, судя по всему, они будут хитрить, либо как немцы (“мы дистанционно будем направлять смертоносное оружие против российских городов”), либо будут говорить, что это, мол, просто инструкторы, которые сидят и смотрят, что делают украинцы”, – цитирует дипломата РИА Новости.

Москва неоднократно отмечала, что не представляет угрозы для стран НАТО, однако не оставит без внимания расширение альянса и другие действия, потенциально опасные для ее интересов. Российская сторона также заявляла об открытости к диалогу с Западом на равноправных условиях.

Радио Sputnik рассказало, какое заявление генсек НАТО сделал заявление по поводу размещения войск альянса на Украине.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Спутниковые «созвездия» могут серьезно разрушить магнитосферу, защищающую россиян от солнечной радиации

Спутниковые «созвездия» могут серьезно разрушить магнитосферу, защищающую россиян от…

Спутниковые группировки на орбите Земли могут стать угрозой для ее…

Убедиться в безопасности противогололедной смеси намерены сибирские депутаты

Убедиться в безопасности противогололедной смеси намерены сибирские депутаты

В Новосибирской области депутаты планируют проверить на безопасность противогололедную смесь…

Полностью исчезла опасная болезнь после пандемии коронавируса

Полностью исчезла опасная болезнь после пандемии коронавируса

Штамм гриппа Ягамато исчез из-за пандемии коронавируса, пишет “КП”. Грипп,…

В Роскачестве рассказали, как выбрать продукты для приготовления блинов

В Роскачестве рассказали, как выбрать продукты для приготовления блинов

Блины из пшеничной муки высшего сорта получаются тонкими и воздушными,…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp