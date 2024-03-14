Лавров оценил возможность прямого столкновения России и НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы “Вечер с Владимиром Соловьевым” высказался по поводу возможности прямого столкновения НАТО с Россией.«”Не знаю, какие у них планы. Но, судя по всему, они будут хитрить, либо как немцы (“мы дистанционно будем направлять смертоносное оружие против российских городов”), либо будут говорить, что это, мол, просто инструкторы, которые сидят и смотрят, что делают украинцы”, – цитирует дипломата РИА Новости.

Москва неоднократно отмечала, что не представляет угрозы для стран НАТО, однако не оставит без внимания расширение альянса и другие действия, потенциально опасные для ее интересов. Российская сторона также заявляла об открытости к диалогу с Западом на равноправных условиях.

Радио Sputnik рассказало, какое заявление генсек НАТО сделал заявление по поводу размещения войск альянса на Украине.

Взято отсюда.