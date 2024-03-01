Лавров пояснил причины обращения Приднестровья за помощью к РФ

Вопрос о причинах обращения Приднестровья за помощью к России следует адресовать властям в Кишиневе, которые идут по стопам Киева, заявил глава МИД России Сергей Лавров.«”Вопрос нужно адресовать тем, кто послужил причиной такого заявления приднестровского парламента. Прежде всего, режим, который в Кишиневе обосновался и который идет просто след в след по стопам киевского режима, отменяя все русское, дискриминируя русский язык во всех сферах и вместе с украинцами еще устраивая серьезное экономическое давление на Приднестровье”, – сказал министр, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.

Лавров добавил, что “румынское руководство в Кишиневе” должно перестать блокировать переговорный процесс формата “5+2” по приднестровскому урегулированию.«”Румынское руководство в Кишиневе пытается его (переговоры в формате “5+2″, – ред.) разрушить раз и навсегда”, – добавил министр.

Ранее депутаты непризнанной Приднестровской Молдавской республики обратились к России с просьбой защитить регион от усиливающейся экономической блокады Молдавии.

Кроме того, парламентарии обратились к генеральным секретарям ООН, СНГ, руководству Европарламента и других международных организаций с призывом не допустить эскалации конфликта между Кишиневом и Тирасполем.

Радио Sputnik сообщало, каким способом Кишинев усиливает давление на Приднестровье.

Взято отсюда.