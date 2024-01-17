Лавров примет участие в обсуждениях Палестины и Украины в СБ ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в дебатах Совбеза ООН по Ближнему Востоку и в заседании по Украине, сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.«”В период с 22 по 24 января министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициируемом нашей стороной заседании Совета Безопасности ООН по украинской проблематике”, – цитирует Захарову РИА Новости.

По ее словам, на мероприятии предполагается продолжить обсуждение путей выхода из “текущего масштабного кризиса” в зоне палестино-израильского конфликта.«”Что касается обсуждения украинской тематики, то считаем это хорошей возможностью в очередной раз донести до мирового сообщества на высокой ооновской площадке позицию России, в том числе относительно политико-дипломатических средств урегулирования кризиса при учете законных российских интересов в сфере безопасности”, – отметила дипломат.

Ранее Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik назвала ситуацию на Ближнем Востоке “катастрофой мирового масштаба”.

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