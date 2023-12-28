Лавров рассказал, что объединяет Россию и Израиль в историческом плане

Заявленные Израилем цели операции в секторе Газа похожи на демилитаризацию и денацификацию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью гендиректору медиагруппы “Россия сегодня” Дмитрию Киселеву для РИА Новости и телеканала “Россия 24”.«

"(Премьер-министр Израиля Биньямин, – ред.) Нетаньяху объявил, что ХАМАС должен быть уничтожен как военная сила и вообще весь ХАМАС, это похоже на демилитаризацию. Он также сказал, что должен быть вообще уничтожен в Газе экстремизм, это похоже на денацификацию. Тем более мне не очень понятно, почему предыдущее израильское правительство, когда премьер Яир Лапид, до этого он был министр иностранных дел, их реакция на начало нашей специальной военной операции была для меня удивительная. "Как Россия посмела применять силу против гражданского населения, аннексировала территории украинские". Это было нечестно, и мы с ним об этом говорили", – сказал Лавров.

При этом министр отметил, что Нетаньяху, “несмотря на многочисленные критические высказывания всего мира”, не позволяет себе каких-либо высказываний в адрес России.«”Поэтому нам нужно очень осторожно относиться к нашей общей истории с Израилем и прежде всего к истории борьбы с нацизмом. Это главное, что объединяет нас в историческом плане”, – заявил он.

Радио Sputnik сообщало, что в Газе назвали число жертв действий Израиля.

Взято отсюда.