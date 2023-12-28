Лавров рассказал о тайной встрече по “мирной формуле” Зеленского

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о тайной встрече представителей Запада и некоторых стран Глобального Юга по “формуле мира” Владимира Зеленского.«

"Десять дней назад состоялась очередная такая встреча, "семерка" плюс ведущие, развивающиеся страны, где уже не все страны большинства мирового участвовали, некоторые отказались от приглашения, но она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было", – сказал министр в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву для РИА Новости и телеканала "Россия 24".

При этом Лавров отметил, что союзники России, участвовавшие в этой встрече, “не обещали никому какие-то тайны от нас держать”.«”Опять договорились еще одну встречу провести в январе, а в феврале аж целый саммит мира, где эту “формулу” Зеленского будут утверждать”, – добавил министр.

Радио Sputnik писало, что Лавров высказался о попытках Запада объявить Украину победителем.

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