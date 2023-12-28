Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Лавров рассказал о тайной встрече по “мирной формуле” Зеленского

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Лавров рассказал о тайной встрече по "мирной формуле" Зеленского

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о тайной встрече представителей Запада и некоторых стран Глобального Юга по “формуле мира” Владимира Зеленского.«

"Десять дней назад состоялась очередная такая встреча, "семерка" плюс ведущие, развивающиеся страны, где уже не все страны большинства мирового участвовали, некоторые отказались от приглашения, но она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было", – сказал министр в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву для РИА Новости и телеканала "Россия 24".

При этом Лавров отметил, что союзники России, участвовавшие в этой встрече, “не обещали никому какие-то тайны от нас держать”.«”Опять договорились еще одну встречу провести в январе, а в феврале аж целый саммит мира, где эту “формулу” Зеленского будут утверждать”, – добавил министр.

Радио Sputnik писало, что Лавров высказался о попытках Запада объявить Украину победителем.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Thumbnail
Новости

На Ямале авиакомпания исполнила мечту 11-летнего мальчика

29.12.2023

 Новости

Экономист прокомментировал решение ЦБ об улучшении условий пользования СБП

29.12.2023

 Новости

Композитор из Самары попал в шорт-лист кинопремии “Золотой орел”

29.12.2023

 Новости

Правительство России учредит ежегодную премию “Наставник года”

29.12.2023

 Новости

“Мы уже в будущем”: нейрохирург в Петербурге провел редкую операцию

29.12.2023

 Новости

“Под ногами лед”. В Якутии пассажир Ан-24 рассказал о нештатной посадке

29.12.2023

 Новости

Общественный транспорт запустили по новому мосту через реку Кубань

29.12.2023

 Новости

Новогоднее обращение Путина покажут в московском метро в прямом эфире

29.12.2023

 Новости

Вице-мэр: более 600 культурных событий будут доступны по “Пушкинской карте”

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix