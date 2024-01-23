Лавров: США не заинтересованы в диалоге с Россией

США не вынесли ни одного урока из своей политики, проводимой после распада СССР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.«

"Комплекс превосходства, комплекс безнаказанности становится слишком глубоким. Те, кто проигнорировал огромное количество доброй воли, проявленной (президентом РФ Владимиром, – ред.) Путиным в течение первых двух сроков, просто сказали: ладно, эти ребята такие милые, мы будем держать его в своем кармане. Те, кто просчитался, должны все переосмыслить. А мы видим, что вместо этого текущее поколение американских политических деятелей не вынесло ни единого урока из неприемлемой политики, которую Соединенные Штаты начали продвигать после распада Советского Союза", – сказал Лавров в интервью телеканалу CBS.

По его словам, нынешняя администрация США не заинтересована в каком-либо политическом диалоге с Россией.«”Администрация президента США не заинтересована в том, чтобы был какой-либо политический диалог. Исключениями время от времени являются контакты по теме обменов, функционирования посольств стран в Вашингтоне и Москве, миссии российских дипломатов в Нью-Йорке. Но никогда не политические вопросы”, – отметил глава МИД РФ.

Радио Sputnik сообщало, что, по словам Лаврова, в интересах США “дестабилизировать всё и вся”.

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