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Лавров высказался по поводу обещания Трампа завершить конфликт на Украине

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Лавров высказался по поводу обещания Трампа завершить конфликт на Украине

Российские дипломаты не обсуждали украинский конфликт ни с бывшим американским президентом Дональдом Трампом, ни с другими представителями США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS.

Ранее Трамп заявил, что сможет завершить конфликт на Украине за 24 часа, если победит на выборах президента США.«

"Мы не обсуждали ничего подобного ни с Трампом, ни с кем-либо в США. У нас не было возможности вообще что-либо обсуждать с американцами, так как текущая администрация не заинтересована в диалоге. Они готовы время от времени говорить про задержанных, обмены, функционирование посольств в Москве и Вашингтоне и нашего Постпредства при ООН в Нью-Йорке. Но не на политические темы", – приводит слова Лаврова сайт МИД РФ.

Министр подчеркнул, что Москва готова выслушать любого, кто искренне заинтересован в нормализации отношений между Украиной и Россией.«”Это подразумевает прекращение проводимой США политики по использованию Киева как инструмента войны против Москвы”, – заключил Лавров.

Радио Sputnik рассказало, что думает Трамп по поводу сделки о помощи Украине.

Взято отсюда.

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