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Лавров заявил о намерении посетить Донбасс

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Лавров заявил о намерении посетить Донбасс

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что собирается посетить Донбасс, чтобы встретиться с сотрудниками представительств ведомства в Луганске и Донецке.«”Я туда собираюсь. В Луганске и Донецке открыты представительства МИД России. В Запорожской и Херсонской областях они будут созданы чуть позже. Хочу съездить туда и поговорить с сотрудниками наших представительств. Посмотреть, в чем они нуждаются”, – приводит его слова РИА Новости.

Лавров отметил, что хотел бы посмотреть, в чем нуждаются представительства.

“МИД России, загранучреждения, подразделения, ГлавУпДК при МИД России оказывают гуманитарную помощь. Считаю, это правильно. Получаем обратную связь. Ребята с передовой присылают видео с приветственными словами”, – сказал министр в эксклюзивном интервью для телеканала СоловьевLive.

Кадры беседы с Лавровым были показаны в эфире телеканала “Россия 1” и на платформе “Смотрим”.

Радио Sputnik сообщало, что Лавров встретится с генсеком Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином.

Взято отсюда.

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