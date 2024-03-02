реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Лаврова рассмешил вопрос об отправке войск западных стран на Украину

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Лаврова рассмешил вопрос об отправке войск западных стран на Украину

Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова развеселила просьба прокомментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину, говорится в сообщении телеканала TRT.

На кадрах, снятых после завершения дипломатического форума в Анталье, журналисты окружили главу МИД России с целью задать ему вопросы. Одна из журналисток попросила прокомментировать слова Макрона об отправке военных на Украину, на что Лавров рассмеялся. Других комментариев от министра не последовало.

Ранее Макрон заявил, что главы европейских государств обсудили в Париже возможность отправки сухопутных войск на Украину, но консенсуса пока не достигли.

Радио Sputnik сообщало, как канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал отправку солдат НАТО и ЕС на Украину.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Зеленский назначил командующим Силами поддержки ВСУ Александра Яковца

Зеленский назначил командующим Силами поддержки ВСУ Александра Яковца

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами поддержки Вооруженных сил страны (ВСУ). Об…

Узнать больше
JGS: в Англии обнаружили гигантские окаменевшие хвощи возрастом 390 млн лет

JGS: в Англии обнаружили гигантские окаменевшие хвощи возрастом 390 млн лет

Британские ученые из Кембриджского университета открыли самый древний ископаемый лес на сегодня.…

Узнать больше
Комментатор Губерниев заявил, что Овечкин не должен брать Кузнецова на поруки

Комментатор Губерниев заявил, что Овечкин не должен брать Кузнецова на поруки

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил мнение, что капитану…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp