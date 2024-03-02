Лаврова рассмешил вопрос об отправке войск западных стран на Украину

Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова развеселила просьба прокомментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину, говорится в сообщении телеканала TRT.

На кадрах, снятых после завершения дипломатического форума в Анталье, журналисты окружили главу МИД России с целью задать ему вопросы. Одна из журналисток попросила прокомментировать слова Макрона об отправке военных на Украину, на что Лавров рассмеялся. Других комментариев от министра не последовало.

Ранее Макрон заявил, что главы европейских государств обсудили в Париже возможность отправки сухопутных войск на Украину, но консенсуса пока не достигли.

Радио Sputnik сообщало, как канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал отправку солдат НАТО и ЕС на Украину.

Взято отсюда.