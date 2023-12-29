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Летчик Су-35 рассказал, как прикрыл от ВСУ российские бомбардировщики

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Летчик Су-35 рассказал, как прикрыл от ВСУ российские бомбардировщики

Истребитель Су-35 прикрыл российские бомбардировщики в зоне спецоперации от самолетов ВСУ, сообщили в Минобороны России.«

"Получил боевую задачу по прикрытию нашей ударной группы. Боевую задачу выполнил в полном объеме. Во время выполнения задачи была обнаружена ударная группа противника. Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку. Ударная группа противника отвернула, прекратила выполнение своей задачи", – цитирует РИА Новости летчика по имени Иван.

Он добавил, что все российские самолеты вернулись на аэродром вылета, боевая задача была выполнена.

Радио Sputnik сообщало, что летчик Су-35С назвал особенность тактики ВВС Украины.

Взято отсюда.

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