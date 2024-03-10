реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

“Либо Украина, либо США”. В сенате выдвинули ультиматум НАТО

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Либо Украина, либо США". В сенате выдвинули ультиматум НАТО

США необходимо покинуть НАТО, если страны альянса введут войска на Украину, считает американский сенатор от штата Юта Майк Ли. «

"Мы должны провести красную линию с НАТО: либо Украина, либо Соединенные Штаты. Если союзники отправят войска на территорию Украины, мы должны полностью выйти из НАТО", – написал он в статье для журнала The American Conservative.

Сенатор Ли считает, что европейские страны-участники Североатлантического альянса не имеют права втягивать США в потенциальный ядерный конфликт из-за Украины. «”Решение, которое может спровоцировать следующую мировую войну, не может приниматься транснациональными элитами, неподотчетными ни одной стране или ее гражданам”, – отметил политик.

По его мнению, НАТО не должно рассматривать кандидатуру Украины, поскольку эта страна ни по каким параметрам не готова стать членом блока. «

"Возможно, кому-то следует напомнить (генсеку альянса, – ред.) Йенсу Столтенбергу, что его работа – быть хранителем стратегических интересов членов НАТО, платящих членские взносы, а не подставным лицом Украины. США как крупнейшему финансовому спонсору альянса пора расставить приоритеты участия в НАТО в соответствии с ключевыми стратегическими интересами", – резюмировал Ли.

Ранее радио Sputnik писало, что в Европе задумались о подготовке к выходу США из НАТО.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
До +11: ветер и мокрый снег обещают в Алтайском крае 10 марта

До +11: ветер и мокрый снег обещают в Алтайском…

Ветер до 20 м/с и осадки в виде снега обещают…

«Покатушки» в лесу, хюммельхен и ре-минор. 11 идей, куда сходить в Барнауле

«Покатушки» в лесу, хюммельхен и ре-минор. 11 идей, куда…

Altapress.ru придумал, чем заняться на неделе так, чтобы было нескучно…

Когда начнутся Масленица и Пасха в 2024 году

Когда начнутся Масленица и Пасха в 2024 году

Масленица — изначально языческий праздник проводов зимы и встречи весны,…

Коммунальная авария произошла в центре Барнаула

Коммунальная авария произошла в центре Барнаула

Прорыв трубы произошел на пр. Красноармейском, 61 10 марта, сообщает…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp