“Либо Украина, либо США”. В сенате выдвинули ультиматум НАТО

США необходимо покинуть НАТО, если страны альянса введут войска на Украину, считает американский сенатор от штата Юта Майк Ли. «

"Мы должны провести красную линию с НАТО: либо Украина, либо Соединенные Штаты. Если союзники отправят войска на территорию Украины, мы должны полностью выйти из НАТО", – написал он в статье для журнала The American Conservative.

Сенатор Ли считает, что европейские страны-участники Североатлантического альянса не имеют права втягивать США в потенциальный ядерный конфликт из-за Украины. «”Решение, которое может спровоцировать следующую мировую войну, не может приниматься транснациональными элитами, неподотчетными ни одной стране или ее гражданам”, – отметил политик.

По его мнению, НАТО не должно рассматривать кандидатуру Украины, поскольку эта страна ни по каким параметрам не готова стать членом блока. «

"Возможно, кому-то следует напомнить (генсеку альянса, – ред.) Йенсу Столтенбергу, что его работа – быть хранителем стратегических интересов членов НАТО, платящих членские взносы, а не подставным лицом Украины. США как крупнейшему финансовому спонсору альянса пора расставить приоритеты участия в НАТО в соответствии с ключевыми стратегическими интересами", – резюмировал Ли.

Ранее радио Sputnik писало, что в Европе задумались о подготовке к выходу США из НАТО.

Взято отсюда.