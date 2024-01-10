Лидер ХДС Мерц призвал Шольца передать Киеву ракеты Taurus

Председатель немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц призвал канцлера Олафа Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.«

"Колебания по поводу поставок крылатых ракет Taurus должны прекратиться… Это очень помогло бы Украине", – сказал Мерц в интервью газете Rheinische Post.

Он назвал “хорошим сигналом” призыв Шольца к союзникам активизировать свои усилия на Украине, но отметил, что это заявление будет звучать убедительнее, если канцлер разрешит передать Taurus Киеву.

Ранее радио Sputnik писало, что лидер оппозиционной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер обратился к властям ФРГ с аналогичным призывом.Прямой эфирНемецкие ракеты для Украины, военный бюджет и поддержка Киева ЕС7 января, 10:04

Взято отсюда.