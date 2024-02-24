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Лидеры стран G7 сделали заявление о замороженных активах РФ

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Лидеры стран G7 сделали заявление о замороженных активах РФ

Российские суверенные активы останутся замороженными до возмещения “ущерба” Украине, следует из опубликованного заявления лидеров стран G7. «

"Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами, российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который причинила Украине", – говорится в заявлении, принятом по итогам онлайн-саммита, прошедшего под председательством премьер-министра Италии Джорджи Мелони из Киева.

Отмечается, что лидеры стран Большой семерки приветствуют правовые шаги Евросоюза по обеспечению использования замороженных активов в связи с соответствующим законодательством.

Также в заявлении говорится, что необходимо продолжить работы и собрать информацию обо всех возможных направлениях, по которым замороженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины.

Радио Sputnik ранее писало, чем, по мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, грозит конфискация активов ЦБ РФ.

Взято отсюда.

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