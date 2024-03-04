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Литва захотела присоединиться к инициативе Чехии закупать снаряды для ВСУ

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Литва захотела присоединиться к инициативе Чехии закупать снаряды для ВСУ

Литва присоединится к инициативе Чехии закупать боеприпасы для Украины, сообщила пресс-служба премьер-министра балтийской республики Ингриды Шимоните.«

"Литва присоединится к многосторонней инициативе Чехии по приобретению и передаче боеприпасов Украине, подтвердила в понедельник премьер-министр Ингрида Шимоните после разговора по телефону с главой правительства Чехии Петром Фиалой", – приводит РИА Новости фрагмент сообщения.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что у Праги есть возможность приобрести за пределами ЕС 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые страна в дальнейшем может поставить Украине при условии финансовой поддержки со стороны США, ФРГ, Швеции или других государств.

Радио Sputnik писало, что в США предупредили о новых трудностях Украины с системами ПВО.

Взято отсюда.

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