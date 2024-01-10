18 лет назад о 19-летнем парне с Урала узнала вся страна

— Мы долго выводили Андрея из тяжелого психологического состояния. Потом появился свой дом в деревне, он увлекся стройкой, домашним хозяйством. Мы начали путешествовать. Алтай, Питер… Он вернулся к жизни. Когда смотришь, как глаза у Андрея светятся, я не могу этого передать… И нам с ним теперь хочется, чтобы как можно больше людей, у которых случилась беда, испытывали такие же эмоции, не сидели в четырех стенах.

18 лет назад, в январе 2006 года, о 19-летнем парне из свердловского города Краснотурьинска узнала вся страна. Рядовой срочной службы Андрей Сычев стал инвалидом после издевательств сослуживцев.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяСолдат стал инвалидом

Мы встретились с Андреем и его сестрами Мариной и Натальей в хостеле под названием «Лондон». Это их семейный отель — и единственный хостел в городе, адаптированный для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для гостей на инвалидных колясках.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяКак сейчас живет рядовой Андрей Сычев

— В гостиничном бизнесе мы ничего тогда не понимали, но хотели попробовать себя в новом деле, — вспоминает Марина. — Когда приехали сюда, отель загибался… Единственный постоялец и администратор, спящий от скуки. Когда-то, во времена чемпионата мира по футболу, эта гостиница, видимо, приносила бывшим владельцем хорошую прибыль. Потом клиентов стало меньше, а потом ковид нанес удар по всему гостиничному бизнесу. А я увидела, что хостел адаптирован для инвалидов, узнала, что у первого владельца сын инвалид-колясочник и поэтому он всё сделал с такой заботой для этих людей. И мы тогда все вместе с семьей подумали и решили, что не можем позволить ему закрыться, потому что таких хостелов больше нет. Большие гостиницы, отели — это другое дело, они по нормативам должны быть адаптированы, а у хостелов такой обязанности нет.

Так у семьи появился этот отель, а Марина увлекла новым делом старшую сестру Наталью и Андрея. Так как бизнес свой, никаких наемных рабочих они не привлекают. Марина — директор, Наталья — администратор. Мама Галина Павловна, швея по специальности, сама шьет эксклюзивное постельное белье и шторы, ткань подбирают обязательно с видами далекого Лондона. Андрей отвечает за хозяйственную часть, на нём весь бытовой текущий ремонт, плотницкие, слесарные работы: мебель, сантехника. Всему научился сам, смотрел видеоуроки, читал инструкции.

Для гостей с ограниченными возможностями здоровья семья решила сделать скидку 30 процентов. А еще в хостеле принимают постояльцев с домашними питомцами. Животных тут любят, у Андрея есть кот и пес, у сестры Марины тоже кот, взятый когда-то из приюта. Теперь, когда появился отель, доплату за животных они решили перечислять в этот самый приют.

Деревня

Андрей живет вместе с мамой в деревне, в Сысертском районе Свердловской области. В Екатеринбург он приезжает на машине.

В 2006 году Министерство обороны в качестве компенсации за то, что случилось, подарило Андрею трехкомнатную квартиру в Екатеринбурге — в новом доме, с пандусом и просторным лифтом. Тогда сын с мамой переехали из Краснотурьинска в областной центр.

Андрей пытался работать. Журналисты одного из зарубежных каналов научили его видеомонтажу. Найти работу он смог лишь с помощью свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой. Андрея взяли видеомонтажером на местный телеканал, но быстро расторгли договор.

Андрей с мамой тогда нуждались в деньгах. Сестры и другая родня помогали, чем могли. Никакого бизнеса ни у кого из семьи в те годы еще не было, лишь его зачатки — сестра Марина тогда лишь начинала как индивидуальный предприниматель, училась в институте на экономиста.

Парню тогда помогли журналисты российского информагентства РИА Новости, устроили его редактором видеомонтажа. Но и эта работа была недолгой: после реорганизации компании в новый штат он уже не попал.

Пока жили в городе, Андрей на какое-то время увлекся спортивным ориентированием, это была специальная секция для спортсменов-колясочников. Тренировались, проводили соревнования в городских парках, выезжали в другие города, занятия были два раза в неделю. Главным увлечением в жизни это не стало, хотя нравилось.

Но в городе Андрей так и не прижился. Лет десять назад они с мамой продали квартиру и купили просторный двухэтажный дом в деревне рядом с Сысертью. О переезде из города Сычев нисколько не жалеет: здесь, на своей земле, уютнее и спокойнее. О городской жизни у него осталось одно из самых неприятных воспоминаний — сосед, который упорно ставил свою машину на парковочное место под знаком «Для инвалидов» рядом с подъездом и пандусом, зная, что в доме живет парень без ног. Когда ему пытались объяснить, он хамил в ответ. Андрей — скромный и не отвечает грубостью на грубость.

В новом деревенском доме они сами себе хозяева, оборудовали пандус на второй этаж. Андрей увлекся обустройством дома, строительством, перестроил баню, сделал своими руками автоматические ворота во двор, систему автополива на грядках. Потом помогал строить бани племянникам, вместе с мамой и сестрой Натальей сделали ремонт в доме.

По специальности Андрей — автомеханик, колледж окончил еще до армии. При всех неполадках и поломках техники родные обращаются к нему. С техникой он разбирается: чинит, исправляет. Сам установил на купленную в кредит машину систему ручного управления.

— Я всегда им восхищаюсь, — говорит Марина. — Многие обычные здоровые люди не могут того, что может он.

Андрей был младшим из четырех детей в семье, у него три старших сестры. Его отец был плотником, строил своими руками дом, но не успел закончить — умер, когда сыну было 13 лет.

Марина говорит, что у отца Андрея (старшие сестры — от первого брака мамы) были золотые руки, этот талант и интерес к труду передались сыну. Сам Андрей скромно молчит, подкручивая отверткой расшатавшийся болт на кровати.

Дороги

В настоящей английской столице Андрей не был, но зато за несколько лет объехал полстраны и побывал в десятках других городов, по-своему красивых и замечательных, со своей богатой историей. Пробег на его машине за три года — 79 тысяч километров.

Казань, Алтай, Башкирия, Москва, Соль-Илецк — это курорт в Оренбурге. Прошлым летом побывали в Петербурге. Ездили на двух машинах. Андрей вез маму и сестру Наталью. На второй — Марина с мужем.

— Самое сильное впечатление в путешествии — прогулка по крыше, вид Питера с высоты, подъем на Исаакиевский собор. Там есть специальная площадка и заезд для людей на колясках, — рассказывает Андрей.

Его планы на следующее лето — побывать в Карелии. А самая большая мечта Андрея — добраться до Байкала, который он пока видел только на фотографиях. Говорит, что обязательно нужно своими глазами увидеть и летнюю байкальскую природу, и красоту зимнего озера.

По личному опыту Андрея (а он побывал много где), доступная среда у нас в городах развивается, но препятствий и проблем еще много.

Марина летом оканчивает МГИМО, это будет ее третье высшее образование. Тему диссертации она выбрала из-за брата, научная работа называется «Развитие инклюзивного туризма».

— Мы по себе знаем, как это тяжело. В тех же придорожных гостиницах абсолютно ничего не адаптировано под таких людей. Мы сами купили накладной пандус, но если узкие двери, тут ничего не сделаешь. Это целая полоса препятствий. Она преодолима, если ты с семьей, а вот в одиночку путешествовать невозможно, — отмечает Марина. — Взять гостиницу в Питере. Вроде там всё по нормативам, есть пандусы и номера отлично адаптированы, но сложности со шведским столом с завтраками на втором этаже. Лестница широкая, но никаких приспособлений для колясок нет, заехать можно только через черный ход. Администрация нас уверяла, что нет технических возможностей.

Андрей вспоминает поездку на Алтай в мае прошлого года. Там никто не ждал гостей на инвалидных колясках. Домики турбаз не были приспособлены для заездов, но сотрудники, увидев парня-колясочника, быстро нашли выход. Тут же соорудили пандус из подручных материалов: на одной базе из досок, на другой сделали помост из столешницы.

Все эти примеры Марина использует в своей диссертации.

— Куда мы только ни приедем, везде преграды, — говорит она. — Но люди встречаются разные, есть отзывчивые, которые тут же помогают решить проблему, убрать преграды, а есть те, которым просто без разницы. И это очень плохо, потому что такая ситуация может произойти с каждым. ДТП, другой несчастный случай. Я сейчас постоянно летаю в Москву на учебу и вижу в аэропорту мужчин в военной форме, на инвалидных колясках. Надеюсь, что многие из них реабилитируются и смогут встать на ноги, но ведь кто-то не сможет… Никто от этого не застрахован, и нельзя так пофигистично к этому относиться. Сегодня это чужая беда, а завтра она может стать твоей — не дай бог, конечно.

Несколько лет назад Андрей с мамой поехали в санаторий в Анапу по путевке от государства. В отеле всё было адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья, но на самом море и пляже парень не был ни разу: коляска безнадежно вязла в песке, даже с чьей-то помощью вытолкнуть ее было невозможно. Поезд, оборудованный специальными купе для людей на колясках, курсировал лишь в определенные дни. Из-за этого пришлось раньше времени уезжать, подстраиваясь под его расписание.

В море Андрей всё-таки смог поплавать — однажды семья выбралась на турецкий курорт. Там на пляже при отеле были специальные съезды для колясочников. С общественным транспортом тоже не было проблем.

— Выходит водитель из автобуса, вытаскивает пандус, все остальные пассажиры спокойно ждут. Обратно так же, нажимаешь кнопку, водитель выходит и помогает. Не знаю, будут ли у нас спокойно ждать в набитом автобусе. Хотя, конечно, кто-то поможет, кто-то отзывчивый, но, наверно, найдутся и недовольные задержкой, — рассказывает Андрей.

Как-то дома у него заболел зуб. Племянники заносили Андрея на руках до кабинета стоматолога, на второй этаж: в сысертской поликлинике пандус только на входе.

— Екатеринбург в плане доступности нормальный город по сравнению со многими другими, где мы были: съезды, пандусы… Хотя надо учитывать, у меня своя машина, общественным транспортом я не пользуюсь, — отмечает Андрей.

Вернулся к жизни

Мы спрашиваем Андрея, есть ли у него друзья. Он говорит, что нет. Объясняет:

— Когда только всё это случилось (происшествие в воинской части. — Прим. ред.), первое время общался с одноклассниками. Потом все растерялись, сменились номера телефонов.

Андрей уверяет, что не чувствует одиночества, что семья у него дружная, много родни, племянники у него уже взрослые, им больше 30, всегда на связи.

Марина замечает:

— Чтобы появились друзья извне, нужно куда-то выходить самому, самому общаться с внешним миром. Да, у нас большая семья, это спасает. Если нет рядом родных у человека с инвалидностью — это тяжело.

Сейчас у Марины на фоне всей истории с братом и изучения темы появилась цель и мечта:

— План такой: после защиты диссертации создать турагенство, которое бы специализировалось на инклюзивном туризме. Этот проект, конечно, не совсем про прибыль, цель тут — не заработать. Многие эти люди живут на пенсии, цены на туры для них просто не могут быть высокими. Но у меня есть дело, которое нас кормит, а это будет социальный бизнес.

Изучая эту тему и сравнивая с тем, что было 17 лет назад, я вижу, как всё меняется для людей с ограниченными возможностями. Путешествия становятся доступными. Россия огромная и очень интересная. С передвижением проблема уже решена: и самолеты, и поезда адаптированы под таких людей. Но проблема с гостиницами остается, хотя все эти приспособления — это совершенно не затратно. Мы хотим донести это до владельцев гостиниц — сделать доступную среду именно в эконом-сегменте, хостелах, потому что не все могут себе позволить заселиться в дорогой отель. Нужно предоставить всем людям возможность путешествовать бюджетно, — объясняет Марина.

В свою команду она хочет привлечь людей с ограниченными возможностями здоровья, возможно, на инвалидных колясках. Готова обучать их, в том числе дистанционно:

— Сейчас есть множество бесплатных обучающих программ для людей с инвалидностью, государство дает много возможностей. Есть даже школы гидов-экскурсоводов, можно и зарабатывать, и путешествовать. Не надо сидеть дома и горевать, жалея себя. Надо что-то попробовать сделать, чтобы жить полной жизнью. Мы долго выводили Андрея из депрессии, тяжелого психологического состояния. Годами. Потом появился свой дом в деревне, он увлекся стройкой, домашним хозяйством, теперь есть хостел. Мы начали путешествовать. Алтай, Питер… Он вернулся к жизни. У него всегда счастливые глаза во время путешествий. Когда смотришь, как глаза у Андрея светятся, я не могу этого передать… И нам с ним теперь хочется, чтобы как можно больше людей, у которых тоже когда-то случилась беда, испытывали такие же эмоции, не сидели в четырех стенах.

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А с выпускником детского дома Александром Ярошиком мы познакомились в палате смертников — паллиативном отделении одной из больниц. Саша выжил после травмы позвоночника, стал уличным музыкантом и дает концерты в центре города. Как раз недалеко от хостела «Лондон».

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10.01.2024