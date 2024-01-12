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Лондон выделяет Киеву 255 миллионов долларов на создание “еще тысяч дронов”

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Лондон выделяет Киеву 255 миллионов долларов на создание "еще тысяч дронов"

Великобритания передаст Украине 200 миллионов фунтов (почти 255 миллионов долларов) на создание беспилотников, заявил британский премьер Риши Сунак на пресс-конференции в Киеве.«”(Британия выделяет Киеву, – ред.) 200 миллионов фунтов на создание еще тысяч дронов”, – цитирует Сунака РИА Новости.

Ранее британский премьер и Владимир Зеленский подписали договор о сотрудничестве, в соответствии с которым Британия продолжит поддерживать Украину на протяжении последующих 10 лет.

Радио Sputnik также писало, что политолог Владимир Корнилов расценил визит Сунака в Киев как бегство из Лондона.

Взято отсюда.

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