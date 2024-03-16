В селе Маков на юго-западе Украины из-за мобилизации почти не осталось мужчин призывного возраста, пишет американская газета The Washington Post.«”В этом селе на юго-западе Украины осталось немного мужчин боеспособного возраста, и те, кто остался, боятся, что их призовут в армию в любой момент. Их соседи уже находятся в сотнях миль к востоку в траншеях на линии фронта. Некоторые были убиты или ранены. Несколько пропали без вести. Другие жители этой сельской местности – примерно в 45 милях от границ Румынии и Молдавии – бежали за границу или нашли способы избежать войны, либо благодаря законным исключениям, либо скрываясь”, – говорится в статье.

Отмечается, что российские войска по-прежнему превосходят украинские по численности, что помогает им продвигаться в зоне боевых действий, и хотя в Киеве обсуждается законопроект о снижении призывного возраста, там “принимается мало решений, которые быстро удовлетворили бы насущные потребности армии”.«”Местные жители говорят, что это означает, что военные вербовщики хватают всех, кого могут. На западе мобилизационная кампания постоянно сеет панику и недовольство в небольших сельскохозяйственных городах и деревнях, таких как Маков, где, по словам жителей, солдаты, работающие в призывных пунктах, бродят по почти пустым улицам в поисках оставшихся мужчин. Такая тактика заставила некоторых поверить в то, что их мужчины подвергаются непропорционально большим преследованиям по сравнению с другими регионами или более крупными городами, такими как Киев, где легче спрятаться”, – пишет WP.

По словам журналистов, местные жители используют Telegram-каналы, чтобы предупреждать друг друга о появлении солдат, и делятся видеороликами, в которых военные загоняют мужчин в машины, что порождает слухи о похищениях. При этом некоторые мужчины села уже отбывают тюремные сроки за отказ регистрироваться в военкомате.

“Людей ловят, как собак, на улице”, – рассказала Ольга Каметюк, чей муж Валентин был мобилизован в июле.

По ее словам, 36-летний Валентин остановился выпить кофе ка главной дороге недалеко от села, где военные и попросили у него документы, после чего он оказался в военкомате, за 10 минут прошел медосмотр и, несмотря на остеохондроз, был отправлен на фронт и получил там ранение.

По словам матери Валентина, через это “прошла вся деревня”.

Призванный в марте 2022 года пехотинец Сергей впервые за год получил отпуск и вернулся в Маков, и солдаты из военкомата остановили его для допроса и проверки документов. Увидев, что он уже служит, они спросили о его отношении к людям, “которые не видели ни одного дня войны”.

“Вы военные, а я гражданский, но я сражаюсь, а вы нет”, – ответил Сергей, и разговор “завершился немедленно”.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на Украине, по данным СМИ, скоро некому будет сеять.

Взято отсюда.