реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Любой, кто видит”. Военный эксперт объяснил неминуемое поражение ВСУ

Подписывайся на ГОРНЯК22!

"Любой, кто видит". Военный эксперт объяснил неминуемое поражение ВСУ

Вооруженные силы Украины ожидает неминуемое поражение, поскольку они даже с учетом западной поддержки бессильны против военной мощи России, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.«

"Тем временем военное производство в России разогналось на полную мощь, они создали новое оружие, больше дронов разных категорий, у них есть боеприпасы, ракеты, высокоточное оружие, самолеты, вертолеты, системы ПВО. <…> Любой, кто видит, что происходит на самом деле, скажет, что у Украины нет шансов победить в этом конфликте. Украинская армия обречена на поражение", – сказал он в эфире своего блога на YouTube.

Отставной офицер также раскритиковал украинских и западных лидеров из-за их постоянной лжи об успехах ВСУ, что только умножает потери Киева.

Кроме того, добавил Дэвис, ситуацию для украинских войск с каждым днем осложняет нехватка оружия и личного состава.

В ноябре 2023 года Владимир Зеленский заявлял, что Вооруженным силам Украины придется отступить, если Запад прекратит поддерживать страну.

Радио Sputnik также рассказало, о какой новой стратегии Украины в зоне конфликта пишут западные СМИ.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Образование

Обмен вещами, прогулки с собаками в «Ласке» и кое-какие картины. 12 идей, как провести эти выходные в Барнауле.

20.01.2024

 Образование

Трамвайный баттл. Барнаульские вагончики на ретро-фото — не хуже, чем белорусские

20.01.2024

 Происшествия

Кота Твикса, которого проводница выкинула из поезда нашли мертвым

20.01.2024

 Происшествия

В Китае сгорело школьное общежитие. Есть погибшие

20.01.2024

 Происшествия

Обмен вещами, прогулки с собаками в «Ласке» и кое-какие картины. 12 идей, как провести эти выходные в Барнауле.

20.01.2024

 Происшествия

Трамвайный баттл. Барнаульские вагончики на ретро-фото — не хуже, чем белорусские

20.01.2024

 Интересное

Обмен вещами, прогулки с собаками в «Ласке» и кое-какие картины. 12 идей, как провести эти выходные в Барнауле.

20.01.2024

 Интересное

Трамвайный баттл. Барнаульские вагончики на ретро-фото — не хуже, чем белорусские

20.01.2024

 Новости Барнаул

Где в Алтайском крае открыты ледовые переправы

20.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске