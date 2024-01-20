Вооруженные силы Украины ожидает неминуемое поражение, поскольку они даже с учетом западной поддержки бессильны против военной мощи России, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.«

"Тем временем военное производство в России разогналось на полную мощь, они создали новое оружие, больше дронов разных категорий, у них есть боеприпасы, ракеты, высокоточное оружие, самолеты, вертолеты, системы ПВО. <…> Любой, кто видит, что происходит на самом деле, скажет, что у Украины нет шансов победить в этом конфликте. Украинская армия обречена на поражение", – сказал он в эфире своего блога на YouTube.

Отставной офицер также раскритиковал украинских и западных лидеров из-за их постоянной лжи об успехах ВСУ, что только умножает потери Киева.

Кроме того, добавил Дэвис, ситуацию для украинских войск с каждым днем осложняет нехватка оружия и личного состава.

В ноябре 2023 года Владимир Зеленский заявлял, что Вооруженным силам Украины придется отступить, если Запад прекратит поддерживать страну.

Радио Sputnik также рассказало, о какой новой стратегии Украины в зоне конфликта пишут западные СМИ.

Взято отсюда.