Люди в военной форме похитили мужчину в Харькове, пишут украинские СМИ

В Харькове люди в военной форме похитили молодого человека с улицы, пишет украинское издание “Страна.ua”. «

"Трое мужчин, один из которых одет по гражданке, запаковали прохожего в микроавтобус на улице. Мужчина пытался сопротивляться. Местные паблики пишут, что это были военкомы", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

На прикрепленных кадрах видно, как молодого человека заталкивают в машину, при этом он пытается отпихнуть военкомов ногами. Перед тем, как захлопывается дверь микроавтобуса, мужчина громко просит о помощи.«”Меня похищают!” – кричит он, после чего машина уезжает и видео обрывается.

Радио Sputnik писало, что в Одессе военкомы приехали за призывником на машине скорой помощи.

Взято отсюда.