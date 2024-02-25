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Лукашенко оценил возможность мирного урегулирования конфликта на Украине

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Лукашенко оценил возможность мирного урегулирования конфликта на Украине

Россия взяла курс на мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он также отметил, что оснований у Украины вести мирные переговоры более чем достаточно, так как в военном отношении ситуация в зоне конфликта для Киева развивается по негативному сценарию.«

Вы видите, как развиваются события в Украине. Развиваются плохо (для Украины, – ред.). И дело не в Авдеевке <…> Очень большие (у России, – ред.) резервы, это и натовцы признают, созданы у фронта, у линии соприкосновения. Очень большие резервы на полигонах в Российской Федерации. Но я вижу, что россияне очень серьезно взяли курс на мирное урегулирование этого конфликта, особенно сейчас. Не хочется в пекло бросать людей", сказал Лукашенко журналистам.

Глава белорусского государства добавил, что если западные страны продолжат “поддерживать” киевский режим, то его ожидает скорый крах.«

"Если Запад так будет "помогать" Украине как сейчас, то дни Украины сочтены. Это Володя Зеленский должен понимать как отче наш. Военные это поняли. Точно знаю, украинские военные это поняли…" – заявил президент Белоруссии.

В середине февраля радио Sputnik также сообщало о задержании группы диверсантов на границе Белоруссии с Украиной.

Взято отсюда.

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