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Однако к делу. Слова о том, что российские ядерные силы всегда находятся в боевой готовности, все сервильные листки французской прессы поняли как “Путин готов к атомной войне”. Пугать обывателя нужно плотным цунами умных слов и рассуждений, чтобы отключить рефлексию у налогоплательщика. Если “Россия готова к применению ядерных арсеналов”, то можно только вообразить, в какой “опасности находится европейская демократия”. Поэтому сегодня вечером Макрон, который уже готов был щедро поделиться французским ядерным арсеналом с ЕС, наверняка тему “русской угрозы, не простой, а ядерной”, в вечернем интервью разовьет тщательно и детально, заодно, естественно, объяснив, как надо и насколько именно помочь в военном смысле Украине.

Президент, хоть и главнокомандующий, но штатский. В военном деле и он, и его министр обороны разбираются как люди штатские. Скорее всего, они не удосужились ознакомиться с публикацией во влиятельном еженедельнике “Марианна”, где высокопоставленные военные охарактеризовали нынешнее состояние армии, которой командует Макрон.«”Рядом с русскими военными мы – не более, чем барабанщицы в коротких юбочках”, – это цитата. Дальше тезис развивается, и все его факторы – в нашу пользу. “Русские превзошли нас в оперативном планировании военных операций в зоне СВО”, “русские создали систему снабжения, позволяющую им навязывать инициативу на ЛБС, не испытывая недостатка в технических резервах”, “украинские военные не обучены, как должно, и их дефицит в живой силе, как и технике, увеличивается постоянно, тогда как у русских – колоссальные резервы по обеим позициям”. И самое главное – “западная военная помощь с каждым днем становится все более бессмысленной”.

Сопоставив слова армейских чинов, которых точно не допустят никогда комментировать в рейтинговых телевизионных ток-шоу военные провалы натовских планировщиков в зоне СВО, становится понятной суета Макрона, который пытается набить украинством и внутреннюю политику, и внешнюю, выехав из Франции. Представив там себя ястребком, сражающимся за идеалы свободы. В его руках сегодня армия, боеспособность которой уже сравнили с той, что обладают помощницы главного барабанщика, а еще – атомные силы. Что гораздо серьезнее.

Но чтобы шевельнуть пальцем, который тянется к ключам ядерного арсенала, требуется причина. Признать проигрыш западной стратегии и украинской тактики в СВО для Макрона политически невозможно. Значит, требуется выбрать злодея, который “готов к атомной войне”. Накануне это хоровое интермеццо сервильная пресса исполнила. Макрону осталось только повторить про “отсутствие красных линий”, про то, “что Россия не должна выиграть”, охмурить Шольца и Туска – завтра – чтобы “девятая антироссийская коалиция” появилась на свет де-юре. И отправить своих барабанщиц в коротких юбочках на ЛБС, где находятся русские военные. Бал хищных вампиров западных элит должен продолжаться!

Автор Елена Караева, специально для радио Sputnik.Теория заблужденийПередача ВСУ дальнобойных ракет, интервью Путина и войска Запада на УкраинеВчера, 17:04

Взято отсюда.