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Те, кто думал, что Макрон, заявляя, что не готов исключить возможность отправки натовского контингента в Россию, зарапортовался или, может, наелся острого, ошиблись. Макрон ничего не перепутал. Просто его филиппика касалась не действий Франции во внешней политике, а его, Макрона, действий в политике внутренней. И слова президента, как и второго человека в государстве – руководителя кабинета министров – были уже на следующий день адресованы политическим оппонентам, а именно – партии “Национальное объединение”.

Говоря, что “Россия – враг, противник, диверсант и саботажник”, что “действия этой страны” ведут к “дестабилизации жизни институтов Республики”, оба они, и Макрон, и Атталь, обращались отнюдь не социуму, а к французскому истеблишменту. И, разумеется, к руководству парламентской фракции “Национального объединения” Марин Ле Пен и председателю той же партии Жордану Барделла.

Им намекнули, и намекнули вполне прозрачно, так, чтобы было понятно, что любая здравая идея, высказанная этими оппозиционерами, если и когда в ней прозвучит даже нейтральная оценка действий России, может (и будет) расцениваться как “сотрудничество с Кремлем” или как работа “на пользу Кремля”, или как “попытка продвинуть идеи Кремля” в общественном мнении и, что еще больше утяжелит сказанное – в период предвыборной кампании.

До выборов в Европарламент остается три месяца, разница в рейтингах, которые измеряют желание избирателей голосовать за макроновские партии и за “НацОбъединение”, составляет в среднем 13 процентов. В пользу партии Ле Пен и Барделла.

Преодолеть такой разрыв невозможно, если не обвинить оппонента во всех смертных грехах, запугать избирателя, объяснив тому, что если и когда он опустит в урну бюллетень с именем Барделла, он фактически проголосует за… да, за того, за кого вы подумали – за Путина. И тогда наступит полный ад европейской демократии.

Макрон и Атталь, исполнив дуэт о “кошмарных интенциях России”, таким образом сразу обозначили уровень схватки, которую намерены вести со своими оппонентами.

Стоит добавить и вот что. Нынешний президентский политический лагерь, начиная с 2017 года, обслуживает глобалистская контора McKinsey & Co, речь идет о без малого двух десятках политтехнологов, работавших, и это важно подчеркнуть, бесплатно, еще на первую избирательную кампанию Макрона. Зато потом, когда Макрон выборы выиграл, французский филиал McKinsey & Co получил существенные налоговые послабления. Никакие проверки, естественно, никакие парламентские слушания не нашли “ничего такого, что нарушало бы законы Республики”.

Трудно представить, что столь принципиальные для американских глобалистов выборы в Европе пройдут мимо них и без их участия, прямого или косвенного. Заявления Макрона о возможности отправки натовского контингента в зону СВО, как и слова Атталя, что Франции “угрожает Россия”, – пробные шары для избирателей. И если последние поверят в сочиненные американцами “ужастики”, то они сами, своими руками, дадут старт “охоты на ведьм”. А “Большой Террор” не обязательно может окончиться гильотинированием несогласных. Чтобы заткнуть рты и уничтожить карьеру, иногда достаточно кампании в прессе. Саркози и Фийон, с которыми расправились на глазах у всех, не дадут соврать.

Автор Елена Караева, специально для радио SputnikМария ЗахароваАгрессивный Макрон, угрозы Калининграду и визит Зеленского в ЕреванВчера, 08:04

Взято отсюда.