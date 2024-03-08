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Макрон назвал возможное условие для интервенции на Украину, сообщил депутат

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Макрон назвал возможное условие для интервенции на Украину, сообщил депутат

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с главами парламентских партий назвал условие для ввода войск на Украину, сообщил лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель.

Французский президент назвал сценарием, “который может инициировать интервенцию”, возможное перемещение линии фронта “в сторону Одессы или в сторону Киева”, пишет газета L’Indépendant.

В четверг, по данным СМИ, Макрону не удалось добиться поддержки оппозиции по вопросу о возможном вводе войск на Украину.

Ранее радио Sputnik рассказало, как прокомментировал слова Макрона об Украине зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Взято отсюда.

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