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Макрон пообещал не инициировать эскалацию конфликта на Украине

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Макрон пообещал не инициировать эскалацию конфликта на Украине

Франция, Германия и Польша не намерены инициировать эскалацию конфликта на Украине, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Он подчеркнул, что три страны решительно настроены “делать все, что необходимо”, чтобы не допустить победы России в конфликте.«

"Мы продолжим поддерживать Украину и ее народ так долго, как это будет необходимо, и мы продолжим также, как мы делали это с первого дня, никогда не брать на себя инициативу какой-либо эскалации", – приводит его слова РИА Новости.

Такое заявление Макрон сделал в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине, по итогам встречи в формате “Веймарского треугольника”: Германия, Франция, Польша.

Радио Sputnik писало, что Макрон думает о принадлежности Крыма.

Взято отсюда.

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