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Макрон сделал заявление о позиции Франции по украинскому конфликту

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Макрон сделал заявление о позиции Франции по украинскому конфликту

Франция никогда не возьмет на себя инициативу в конфликте на Украине, заявил президент республики Эммануэль Макрон.

Так он ответил на вопрос журналистов, при каких условиях французские военные могут быть отправлены на Украину.«

"Мы никогда не приступим к наступательным действиям, мы никогда не возьмем на себя инициативу", – сказал французский лидер в интервью телеканалу France 2.

Макрон подчеркнул, что конфликт на Украине – это “экзистенциальный вопрос для Европы и для Франции”. Он признал, что “ситуация на фронте трудная для Украины, а контрнаступление прошло не так, как ожидалось”.

В конце февраля президент Франции по итогам встречи европейских лидеров в Париже заявил, что участники саммита обменялись мнениями по вопросу возможности отправки на Украину военнослужащих, но консенсуса не достигли.

Радио Sputnik рассказало, что думает генсек НАТО Йенс Столтенберг об отправке войск альянса на Украину.

Взято отсюда.

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