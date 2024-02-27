Макрон сообщил о создании коалиции для поставок ВСУ ракет дальнего действия

В Евросоюзе создается коалиция для поставок украинским вооруженным силам ракет среднего и дальнего действия, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.«”Мы решили создать девятую коалицию для глубоких ударов – то есть бомбы и ракеты дальнего действия. Начиная с сегодняшнего вечера мы организуем эту коалицию, чтобы привлечь все страны, у кого есть возможности, и начать поставки новых вооружений”, – цитирует его РИА Новости.

В Европе уже сформировано восемь коалиций для упрощения поставок Киеву различных видов вооружения, отметил Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая проходила в Париже.

Ранее радио Sputnik писало, что некоторые страны ЕС и НАТО обсуждают возможность отправки своих военных на Украину на основе двусторонних соглашений.

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