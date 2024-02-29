Макрон утверждает, что его слова о вводе войск на Украину были обдуманными

Президент Франции Эммануэль Макрон, подвергшийся резкой критике за заявление о возможности отправки французских солдат на Украину, заявил, что эти слова были обдуманными.«

"Это очень серьезная тема. Каждое слово, которое я произношу в этом контексте, взвешено, продумано и выверено", – цитирует Макрона РИА Новости.

В понедельник, 26 февраля, французский президент по итогам встречи европейских лидеров в Париже сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли, и добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия “не выиграла эту войну”.

Во вторник власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.

Члены французского правительства выступили с уточняющими заявлениями по этому вопросу. Глава МИД Франции Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны республики Себастьян Лекорню отметил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, “совершенно нормально”. По словам премьер-министра Габриэля Атталя, французские военные могли бы обеспечивать безопасность границ Украины.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в США предостерегли НАТО от ввода войск на Украину.

Взято отсюда.