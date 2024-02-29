реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Макрон утверждает, что его слова о вводе войск на Украину были обдуманными

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Макрон утверждает, что его слова о вводе войск на Украину были обдуманными

Президент Франции Эммануэль Макрон, подвергшийся резкой критике за заявление о возможности отправки французских солдат на Украину, заявил, что эти слова были обдуманными.«

"Это очень серьезная тема. Каждое слово, которое я произношу в этом контексте, взвешено, продумано и выверено", – цитирует Макрона РИА Новости.

В понедельник, 26 февраля, французский президент по итогам встречи европейских лидеров в Париже сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли, и добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия “не выиграла эту войну”.

Во вторник власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.

Члены французского правительства выступили с уточняющими заявлениями по этому вопросу. Глава МИД Франции Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны республики Себастьян Лекорню отметил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, “совершенно нормально”. По словам премьер-министра Габриэля Атталя, французские военные могли бы обеспечивать безопасность границ Украины.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в США предостерегли НАТО от ввода войск на Украину.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм

В Ростовской области в квартире нашли тела двух мужчин

Автомобиль следственного комитета. Архивное фото Следователи возбудили уголовное дело по…

Узнать больше

В Курске и Курском районе объявили ракетную опасность

Улица Ленина в Курске. Архивное фото Ракетная опасность объявлена в…

Узнать больше

Средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

Зенитный ракетный комплекс “Стрела-10”. Архивное фото Система ПВО сбила беспилотник…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp