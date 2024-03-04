Макрон заявил, что пока не планирует отправлять войска на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшей перспективе не планирует отправлять войска на Украину.«”В ответ на один вопрос, который мне задали о вводе войск, я сказал, что ничего не исключено. Это не значит, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск на Украину в ближайшем будущем, но мы открываем дебаты и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, особенно на украинской территории”, – сказал Макрон в интервью чешскому порталу Novinky в преддверии визита в Прагу.

По его словам, европейские лидеры на встрече в Париже договорились о пяти сферах, в которых они “хотят сделать больше”: киберзащита, совместное производство военной техники на Украине, обеспечение безопасности стран, которым “непосредственно угрожает” продвижение ВС России на Украине, особенно Молдавии, возможность поддержки Украины на границе с Белоруссией и осуществление операций по разминированию.«”Кроме того, я всегда четко понимал наши рамки: мы не воюем против российского народа и отказываемся вступать в логику эскалации”, – подчеркнул французский лидер.

Макрон 26 февраля по итогам встречи европейских лидеров в Париже сообщил, что ее участники обменялись мнениями по вопросу возможности отправки на Украину военнослужащих, но консенсуса не достигли, и добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия “не выиграла эту войну”.

На следующий день власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.

Радио Sputnik ранее рассказало, как отреагировали в России на дискуссии о возможном вводе войск стран НАТО на Украину.

Взято отсюда.