Макрон: Запад не намерен начинать войну с русским народом

Страны Запада намерены работать над деэскалацией ситуации на Украине и не хотят войны с русским народом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Трансляция выступления французского лидера велась в официальном аккаунте Елисейского дворца на видеохостинге YouTube.«

"Мы все согласны с тем, что не желаем вступать в войну с русским народом. Мы решительно намерены сдерживать эскалацию, как мы это успешно делали с начала конфликта", – заявил Макрон на открытии конференции по поддержке Украины, проходящей в Париже.

Радио Sputnik ранее сообщило, что экс-президент США Дональд Трамп заявил об угрозе поражения Соединенных Штатов в случае начала мировой войны.

Взято отсюда.