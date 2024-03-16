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“Макроны и остальные”. Захарова о причине отказа Запада от Украины

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"Макроны и остальные". Захарова о причине отказа Запада от Украины

Страны Запада постепенно отказываются от поддержки Украины, поскольку всем становятся очевидными неудачи ВСУ на фронте, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.«

"Макроны, боррели и все остальные, блинкены, которые затягивали Украину, украинский народ в эту страшную бойню, провоцируя ее и обещая ей прекрасное светлое демократическое будущее, сейчас от нее отказываются", – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что западные страны не станут защищать народ и суверенитет Украины, а лишь продолжат использовать страну для финансовой выгоды и ведения войны против России.«”Сначала они были как бы вместе с Украиной, помните? Они говорили про единый фронт, про то, что они все вместе, что Украина вот-вот уже часть этого прекрасного сада. А как дело дошло до полного фиаско, это все к Украине”, – сказала Захарова, напомнив о заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля, который сравнил Европу с “цветущим садом”, назвав остальные страны “джунглями”.

Радио Sputnik рассказало, почему, по мнению американских обозревателей, американские истребители F-16 не помогут ВСУ в конфликте.

Взято отсюда.

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